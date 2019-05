Principal suspeito do ataque de Lyon leal ao Estado Islâmico

Tamanho do texto

O principal suspeito do ataque de Lyon diz ser um seguidor do grupo terrorista Estado Islâmico, segundo fontes judiciais**. Mohamed Hichem M. admitiu que fez a bomba que deixou 13 pessoas feridas na sexta-feira passada na rua Victor Hugo.**

Os elementos do processo de investigação eram evidentes: ADN encontrado nos destroços do engenho explosivo; a bicicleta foi encontrada e identificada; foram também encontrados restos de explosivos no lixo perto de sua casa e pesquisas na internet sobre a fabricação de explosivos.

Mas, apesar das primeiras confissões, as motivações do suspeito permanecem desconhecidas. Na segunda-feira, não resistiu à detenção em Oullins. Mohamed Hichem M. é um argelino, de 24 anos sem atividade profissional.