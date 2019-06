Líder do SPD anuncia demissão

Tamanho do texto

A líder do Partido Social-Democrata da Alemanha, Andrea Nahles, anunciou, este domingo, a demissão tanto da presidência do partido como da liderança do grupo parlamentar.

Nahles referiu que não tem o "apoio necessário" para continuar em funções.

A demissão ocorre após um resultado desastroso nas eleições europeias, com o SPD a conquistar apenas 15,5% dos votos, menos onze pontos do que no escrutínio de 2014.

Os sociais-democratas passaram a ser a terceira força política na Alemanha, atrás da CDU, de Angela Merkel, e dos Verdes.

A contestação interna tem-se feito sentir, com a ala esquerda do partido a exigir o fim da coligação que sustenta o Executivo germânico.

Andrea Nahles assumiu a liderança do SPD em abril de 2018, sucedendo a Olaf Scholz.