Guerra comercial entre EUA e China pode custar $455 mil milhões

O Fundo Monetário Internacional avisa: a fatura da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está a chegar e é pesada.

A Diretora do FMI, Christine Lagarde, escreveu aos responsáveis pelas Finanças do G20. Diz que a imposição de taxas alfandegárias em todos os bens chineses nos Estados Unidos - uma ameaça de Trump -, pode custar à economia mundial 455 mil milhões de dólares. Mais do que produz num ano a África do Sul, um dos países do G20.

A guerra comercial entre os dois gigantes tem um efeito global e pode conduzir a um abrandamento da economia na ordem dos 0,5 pontos. Contas feitas no dia em que FMI também reviu em baixa o crescimento na China. Estima agora que fique nos de 6,2%, este ano - uma décima abaixo da previsão anterior.