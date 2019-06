"Os países ocidentais partilham um conjunto de valores. A China não"

Neste "The Global Conversation", o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, fala das relações dos Estados Unidos da América com a União Europeia e o Reino Unido, numa altura em que o presidente Donald Trump se encontra em Inglaterra para uma visita oficial.

O chefe da diplomacia americana traz a paz no Médio Oriente, o acordo nuclear com o Irão e a guerra comercial com a China para cima da mesa de conversa e aborda os temas que podem determinar o afastamento ou a aproximação entre os países do Ocidente.