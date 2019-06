Tamanho do texto

O espanhol Rafael Nadal entrou para história do ténis ao conquistar um inédito 12º título em Roland Garros, a segunda prova do Grand Slam.

Numa repetição da final do ano passado, o segundo cabeça-de-série bateu o austríaco, quarto pré-designado, Dominic Thiem com os parciais de 6-3, 5-7, 6-1 e 6-1.

15 anos depois do primeiro triunfo na terra batida de Paris, Nadal precisou de três horas e um minuto para se tornar no jogador que mais vezes venceu o mesmo torneio do Grand Slam.