Caso Moro: MP investiga procurador Dallagnol

A opinião pública brasileira está dividida depois da "The Intercept Brasil" divulgar o suposto conteúdo de mensagens trocadas pelo atual ministro da justiça e o procurador Deltan Dallagnol sobre o processo Lava Jato.

Sergio Moro nega as acusações e fala em uma “investigação criminosa”.

“Houve uma invasão criminosa de telemóveis de procuradores. Para mim é um facto bastante grave (...) Quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, não vi nada de mais”.

Segunda a investigação, revelada este fim-de-semana, há conversas escritas e gravadas nas quais Moro teria sugerido mudanças no processo Lava Jato, fornecido pistas e antecipado uma decisão a Dallagnol.

O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu apurar se houve um desvio de conduta por parte do procurador da operação Lava Jato e de outros elementos do organismo.

Dallagnol será alvo de uma investigação interna, a pedido de quatro conselheiros do Ministério Público.