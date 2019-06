Retirada do barco naufragado no Danúbio

Começou o difícil processo de retirar o barco que naufragou no Rio Danúbio, em Budapeste, no dia 29 de maio. A operação foi preparada, com uma grua específica colocada no local e que envolve mergulhadores e vários meios técnicos e de segurança.

A investigação aberta pelas autoridades húngaras procura perceber as circunstâncias em que o navio "Sereia" colidiu com um barco de turismo, durante uma manobra, debaixo de fortes chuvas. O naufrágio provocou 28 mortos. As pessoas a bordo eram turistas sul-coreanos e membros da tripulação. Foi o pior desastre no Danúbio dos últimos cinquenta anos.

O exterior da embaixada da Coreia do Sul tranformou-se num memorial onde as pessoas deixam flores e velas, em homenagem aos mortos e aos 8 desaparecidos neste acidente. O capitão da embarcação está detido. É suspeito de comportamento negligente e de ter colocado os turistas em perigo.