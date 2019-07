Derrocada mata pelo menos 16 pessoas em Marrocos

Tamanho do texto

São pelo menos 16 as vítimas do aluimento de terras sobre uma estrada, nas proximidades da aldeia de Asni, ao sul de Marraquexe, no centro de Marrocos.

As equipas de resgate já retiraram 16 corpos, mas não há certeza de quantas pessoas seguiam na forguneta, que ficou soterrada sob cerca de 20 metros de rochas e terra.

O acidente ocorreu quando a forguneta circulava na estrada entre Ljoukak e Asni. O terreno cedeu e a montanha abateu-se sobre a estrada, na sequência das chuvas torrenciais dos últimos dias, na região.

Marrocos, no norte de África, é um país que raramente regista chuvas durante o verão, mas esta semana já foram emitidos diversos alertas de tempestades.