Colômbia em festa com triunfo de Egan Bernal no Tour

Aos 22 anos, Egan Bernal é já um herói nacional para os colombianos. O ciclista vencedor desta edição da Volta a França deu à Colômbia a primeira vitória na história da mais dura prova do ciclismo mundial e deixou a pequena cidade de Zipaquirá em euforia.

Milhares de pessoas saíram às ruas para celebrar o feito do filho da terra, que confirmou neste domingo o triunfo no Tour, superando o galês Geraint Thomas, colega de equipa na INEOS, e o holandês Steven Kruijswijk (Jumbo Visma).

Especialista em etapas de montanha, Bernal começou - de certa forma - a ganhar o Tour ainda em Zipaquirá.

Localizada a cerca de 25 quilómetros da capital Bogotá, a cidade fica a mais de 2600 metros de altitude e foi onde começou a aventura de Bernal nas bicicletas, tornando-o mais imune aos efeitos da altitude entre os ciclistas.

Assim, foi com naturalidade que o jovem colombiano arrebatou a camisola amarela ao então líder Julian Alaphilippe (QuickStep) na 19ª etapa, em pleno Col d'Iseran, o ponto mais alto do Tour, a mais de 2700 metros de altitude. A tirada chegou a ser interrompida a 27 quilómetros do final devido às condições atmosféricas adversas, mas não impediu a ascensão de Bernal até ao topo da classificação.

Além de ter sido o primeiro colombiano a ganhar, Egan Bernal foi também o terceiro mais jovem de sempre a vencer a Volta a França.