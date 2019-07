Euronews Noite | As notícias do Mundo de 31 de julho de 2019

Abrimos o jornal com o desembarque dos migrantes do navio Gregoretti, esta tarde, em terras italianas. Retidos pelo governo de Salvini nos últimos dias, a autorização para desembarque foi possível depois de um acordo com a Comissão Europeia em que Portugal, outros quatro países e o Vaticano concordaram em receber os 131 migrantes a bordo do navio.

Depois seguimos para França, onde o governo revelou o resultado do relatório sobre a morte de Steve Caniço, o lusodescendente que morreu em Nantes. Depois damos a notícia sobre o acordo de paz que vai ser assinado pelo governo moçambicano e a Resistência Nacional Moçambicana. No fim do jornal falamos da lista dos finalistas da FIFA para melhor jogador do mundo de 2019.