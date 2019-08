Yuan tem desvalorização histórica

As ações europeias uniram-se a uma onda de vendas global na China, esta segunda-feira, arrastadas fortemente pelas ações ligadas a commodities. A ansiedade sobre as fricções comerciais com os Estados Unidos fez com que o yuan chinês ficasse abaixo de 7 por dólar, pela primeira vez em uma década.

"A guerra comercial ainda não acabou e receio que continue pelo menos até à eleição presidencial nos Estados Unidos, e ainda não chegou a vez da Europa. Se você ouvir as mensagens ameaçadoras da Casa Branca, sabe que muita coisa ainda pode acontecer," considera o analista-chefe de mercado de capitais no Baader Bank, Robert Halver.

Com a escalada da guerra comercial a dar a Pequim menos razões para manter a estabilidade do yuan, alguns analistas consideram que é de esperar que a moeda continue a enfraquecer.

Adiantando que o fato de Pequim ter permitido que o yuan caísse tanto sugere que a China está a usar isso como uma arma contra os EUA e impulsionar as exportaçoes chinesas.