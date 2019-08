Acidente na Tate Modern: jovem responsável acusado de tentativa de homicídio

Tamanho do texto

Foi acusado de tentativa de homicídio o jovem que alegadamente empurrou uma criança de seis anos do décimo andar da galeria Tate Modern, em Londres. Depois da queda, a criança foi encontrada no telhado do quinto andar da galeria.

Segundo a notícia avançada pelo jornal britânico The Guardian, o jovem de 17 anos foi detido pela polícia e presente ao juiz esta terça-feira. Como ainda é menor, não pode ser identificado.

A polícia já confirmou que não há ligação entre o suspeito e a vítima.

A criança, de nacionalidade francesa, visitava Londres com a família. Continua internada em estado crítico mas estável.