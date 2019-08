Protestos em São Paulo contra Jair Bolsonaro

Os manifestantes saíram à rua em força, em São Paulo e a Avenida Paulista ficou bloqueada. O movimento de protesto "Ditadura Nunca Mais" está contra a presidência Jair Bolsonaro e lembra as vítimas da ditadura militar no Brasil.

Os organizadores da mobilização dizem que o governo promoveu uma escalada autoritária no país". A Frente Povo Sem Medo acusa o Presidente do Brasil de ter atacado a memória de Fernando Santa Cruz, um desaparecido político da ditadura e de ter feito uma piada com 58 mortes numa prisão no Pará.