O impacto do uso dos solos nas alterações climáticas, a crise política em Itália, o congelamento das contas da fundação de Alexey Navalny, a detenção violenta do antigo presidente do Quirguistão, Almazbek Atambaiev, e o aniversário da capa Abbey Road dos Beatles são os destaques deste Euronews Noite apresentado pelo jornalista Michel Santos.