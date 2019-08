Partido de Salvini diz que "eleições antecipadas são única opção viável"

O comboio de alta velocidade italiano pode bem transportar Matteo Salvini até ao Palazzo Chigi, sede da presidência do conselho de ministros em Roma. O próprio partido do ministro do Interior, a Liga, disse num comunicado que as eleições antecipadas eram a única alternativa viável.

O governo italiano está à beira da rutura devido à crise causada pelo comboio de alta velocidade. A Liga, comandada por Matteo Salvini, votou contra a moção do parceiro de coligação, o Movimento Cinco Estrelas de Luigi Di Maio, que pretendia parar a construção da linha que liga Lyon a Turim. Este voto abriu aquela que é, até agora, a maior crise no seio do governo desde as eleições do ano passado.

Tendo em conta a subida da Liga nas sondagens, a eventualidade de eleições antecipadas pode concretizar o sonho de Matteo Salvini de subir um degrau e passar de ministro do Interior a chefe do Governo. A Liga tem 36% das intenções de voto, o que somado aos votos no partido Fratelli d'Italia daria uma maioria relativa de 43,5%, O Movimento Cinco Estrelas, de Luigi Di Maio, está pouco abaixo dos 18%, muito abaixo dos resultados de 2018, em que a Liga e o Cinco Estrelas tiveram resultados muito próximos que obrigaram os dois partidos a partilhar o poder e nomear um independente, Giuseppe Conte, para chefiar o governo.

Enquanto se esperam as cenas dos próximos episódios, a primeira cabeça a rolar será, provavelmente, a do Ministro das Infraestruturas e Transportes, Danilo Toninelli, membro do Movimento Cinco Estrelas que tem a tutela sobre a linha de alta velocidade.