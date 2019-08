França homenageia soldados africanos

França prestou homenagem, esta quinta-feira, aos soldados africanos que ajudaram a libertar o país do jugo da Alemanha nazi, na Segunda Guerra Mundial.

O presidente Emmanuel Macron presidiu à cerimónia do 75° aniversário do desembarque na Provença e, no seu discurso, pediu aos autarcas do sul de França para honrarem a memória dos combatentes africanos.

A "Operação Dragoon" ocorreu a 15 de agosto de 1944. Mais de 450 mil soldados, dos quais 250 mil provinham das colónias gaulesas de África, lançaram uma ofensiva nas praias do sul de França para libertar do país do jugo das forças de Adolf Hitler.