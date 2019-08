Tamanho do texto

Um homem foi esfaqueado, esta quinta-feira, em Londres, em frente ao Ministério do Interior. A vítima não corre risco de vida.

A polícia britânica deteve um suspeito. De acordo com as autoridades, falta ainda determinar as "circunstâncias exatas da agressão".

Dados oficiais indicam que entre março de 2018 e março de 2019 houve mais de 43 mil esfaqueamentos em Inglaterra e no País de Gales, um aumento de 8% em relação aos doze meses anteriores.