Alibaba com forte crescimento em 2019

O gigante chinês das vendas online, Alibaba, ultrapassou as expetativas mais otimistas dos analistas, com um crescimento de 42% nos lucros líquidos, ou seja, o equivalente a mais de 3 mil milhões de euros, no primeiro trimestre do ano fiscal.

De abril a Junho, a receita voltou a crescer na ordem dos quase 15 mil milhões de euros.

A empresa anunciou o aumento de 17% de utilizadores relativamente ao ano passado, contando com 674 milhões de consumidores ativos.

O Alibaba está a passar incólume à guerra comercial entre Pequim e Washington.

O grande desafio do novo presidente, Daniel Zhang, que vai substituir Jack Mas, em setembro, é o abrandamento do comércio interno na China, com o mercado de retalho a ficar saturado em muitas cidades.