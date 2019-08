Rússia vence mundial de biatlo para tanques

Já ouviu falar em competições de biatlo para tanques? Nós também não tínhamos ouvido, mas na Rússia é uma modalidade que já se pratica desde 2013. Se a variante clássica junta esqui de fundo e tiro de carabina, esta consiste numa corrida de tanques de guerra com umas quantas sessões de tiro ao alvo pelo meio.

A maior competição internacional juntou representantes de 25 países, desde a China à Venezuela, passando por Uzbequistão e Zimbabué. No final, a equipa da casa justificou o favoritismo e voltou a vencer. Afinal de contas, venceu todas as edições até ao momento, desta vez com um novo recorde ao atingir a velocidade de 84 quilómetros por hora com o seu tanque.