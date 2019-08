Luca Parmitano na Estação Espacial Internacional

A crónica espacial de Luca Parmitano*, astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA).

"Chamo-me Luca Parmitano. Sou astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) e correspondente da Euronews, a partir da Estação Espacial Internacional. Já passou pouco mais de um mês desde que aqui cheguei e as últimas semanas têm sido muito ocupadas e interessantes. Começemos por algumas das experiências em que participei. Uma chama-se Micro-15. Trata-se de uma experiência microbiológica na qual trabalho com as chamadas células estaminais pluripotentes. Estas células estaminais conseguem crescer em todo o tipo de células. Podem transformar-se em qualquer tipo de células do corpo. Estudá-las em microambiente pode ajudar-nos a entender como mudam e como se diversificam na química e na biologia que estão por trás. Uma coisa muito interessante, do nosso ponto de vista, foi a atividade extraveicular, frequentemente conhecida como 'caminhada espacial', dos meus colegas Drew Morgan e Nick Hague. Pela primeira vez, fui o IV, membro da tripulação intraveicular. Ajudei-os a vestir o fato espacial, enviei-os em segurança para fora e recebi-os no regresso. Conseguiram instalar o IDA 3, o Adaptador de Acoplamento Internacional. Basicamente, trata-se de um novo porto de ancoragem para a Estação Espacial, para as novas naves espaciais que estão a ser construídas e testadas em terra para trazer mais astronautas para a Estação Espacial. É tudo nesta sessão de Crónicas do Espaço."

*A rubrica "Space Chronicles" da Euronews é produzida em cooperação com a Agência Espacial Europeia (ESA).