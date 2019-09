"Joker" conquista Leão de Ouro no Festival de Veneza

Tamanho do texto

"Joker" é o grande vencedor da séptuagésima sexta edição do Festival de Cinema de Veneza.

Com uma interpretação por parte de Joaquin Phoenix classificada por críticos de cinema como "brilhante" ou "magistral", a longa metragem de Todd Phillips que relata a metamorfose e ascensão do arqui-inimigo de Batman foi galardoada este sábado com o Leão de Ouro.

O prémio para o melhor papel feminino foi para a francesa Ariane Ascaride, em "Gloria Mundi".

O vencedor do galardão masculino foi o italiano Luca Marinelli, em "Martin Eden".

O Grande Prémio do Júri foi para o filme "J'accuse", do veterano Roman Polanski.