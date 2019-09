Rafael Nadal regressa à final do US Open

Tamanho do texto

Rafael Nadal garantiu esta sexta-feira a qualificação para a final do Open dos Estados Unidos, ao bater o italiano Matteo Berrettini nas meias-finais, em três sets.

Num encontro disputado, o tenista espanhol venceu o italiano com os parciais de 7-6(6), 6-4 e 6-1, após cerca de 2h35 minutos de jogo.

O espanhol jogará a sua quinta final no torneio frente ao russo de 23 anos Daniil Medvedev e, se vencer, conquistará o seu 19.º título do Grand Slam, apenas um aquém do recorde de Roger Federer.

Daniil Medvedev, que tem estado em grande forma, garantiu uma vitória em sets consecutivos frente ao búlgaro Grigor Dimitrov, por 7-6 (5), 6-4, 6-3.

Esta foi a quinquagésima vitória da temporada para o russo, que avançou assim para a que será a sua primeira final num Grand Slam.