Festival de Toronto apresenta estreias do cinema

A passadeira vermelha já não tem segredos para Tom Hanks, mas em Toronto, no Canadá, o ator voltou a pisá-la com o entusiasmo de uma primeira vez.

A ocasião foi a estreia mundial de "A Beautiful Day in the Neighborhood", "um bonito dia no bairro", em tradução literal, onde interpreta o papel de Fred Rogers. Do encontro entre ficção e realidade nasce a história que conta o percurso do apresentador norte-americano, imortalizado pelo programa infantil que apresentou ao longo de mais de três décadas.

Também Nicole Kidman marcou presença no Festival de Toronto. A atriz australiana é a estrela de "The Goldfinch", um filme baseado no romance da autora americana Donna Tartt que foi o vencedor de um prémio Pulitzer para ficção, em 2014.

"O Pintassilgo", na versão portuguesa, conta a história de Theo Decker, um rapaz de 13 anos que vê a vida virada do avesso depois de a mãe morrer num ataque terrorista num museu em Nova Iorque e ser adotado por uma mulher rica.

Atriz e produtora de "Hustlers", ou "Ousadas e Golpistas", Jennifer Lopez r egressa ao grande ecrã para dar vida a uma stripper responsável por um golpe para roubar dinheiro a homens ricos. Um thriller criminal que já valeu a J-Lo grandes elogios da crítica e a pode colocar na corrida aos Óscares.