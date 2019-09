A descoberta de um exoplaneta potencialmente habitável com água na atmosfera é um dos temas do nosso jornal. Confira ainda as mais recentes medidas de estímulo económico do Banco Central Europeu, o que se se passa em caso de "Brexit" sem acordo e a entrevista exclusiva do presidente da Comissão Europeia em fim de mandato, Jean-Claude Juncker. Apresentação de Ricardo Figueira.