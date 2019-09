O genial Jodorowsky propõe-nos uma cura através da arte

Tamanho do texto

No seu mais recente filme, Alejandro Jodorowsky mostra-nos uma técnica de terapia para curar e libertar as consciências através da arte.

"A psicomagia trabalha com atos poéticos, experiências. A psicanálise custa dinheiro e pode durar vários anos. A psicomagia é grátis", conta-nos o artista chileno de 90 anos, em "Psicomagia".

O filme foi, recentemente, apresentado em Lyon, França. Em entrevista à euronews, Jodorowsky explicou as bases do seu método de cura espiritual.

"Ao mesmo tempo, estou no meu passado, estou aqui agora e estou no meu futuro. Sou aquele que serei. E o que eu serei está totalmente inscrito em mim, em nós. O futuro está aqui e agora em nós, no mundo, em cada objeto, em cada ser. O futuro, o passado e o presente são um todo", afirmou Jodorowsky.

O cineasta, poeta, autor de banda-desenhada e psicomágico, como o próprio se intitula afirma que a cura através da arte é um processo simples.

"Faço uma árvore genealógica e vejo a família, desde os irmãos aos bisavós, e tiro as minhas conclusões sobre as causas de certos problemas. Basta mais uma hora, para se dar o ato de psicomagia, em que a pessoa se apercebe que ela é a sua própria curandeira", explicou Jodorowsky.

O poder da magia

"A magia é tudo o que é misterioso. É positivo na nossa vida, mas não sabemos o que é. É o mundo do inconsciente. O mundo misterioso que está no nosso cérebro. Ninguém conhece completamente o seu cérebro. como não conhece completamente o planeta terra, o que está no interior, como não conhece de que é feito o universo nem porquê", sublinhou o artista chileno, naturalizado francês.

Além da cura individual o filme mostra rituais de cura coletiva no Chile e no México.

O cinema e a cura espiritual

"Quero que o cinema sirva para curar os problemas espirituais, os meus, os dos outros e os da humanidade. Quero que o cinema tenha o mesmo valor que um texto sagrado, para que entremos profundamente em nós mesmos", afirma Jodorowsky.

O filme foi financiado graças a uma plataforma de angariação de fundos na Internet. 2500 pessoas doaram 162 mil euros. "Psicomagia" estreia em França a 2 outubro e ainda não tem data de estreia prevista em Portugal.