Receita: Pato com miso e tangerina à moda do chefe Thierry Voisin

Na edição de "Taste" dedicada ao Japão apresentámos uma das receitas de Thierry Voisin, dono do restaurante "Les Saisons" no Japão, distinguido com uma estrela Michelin.

O chefe francês apresenta uma receita baseada em miso, uma pasta de soja fermentada crucial na cozinha japonesa. Alia a elegância do pato à frescura da tangerina e profundidade do miso. É possível prová-la em casa. Siga as instruções do chefe.

Pato com miso e tangerina à moda do chefe Thierry Voisin

Ingredientes:

• Peito de pato

• Puré de tangerina

• Pasta de miso branco

• Cogumelos Chanterelle

• Manteiga

• Sal e pimenta preta

Preparação:

Fazer pequenas incisões na pele da carne de pato, juntar sal e pimenta

Selar a carne em lume médio durante cerca de 10 minutos e adicionar uma noz de manteiga

Extrair separadamente o pato e o sumo

Deixar a carne de pato descansar durante alguns minutos

Adicionar a pimenta e puré de tangerina

Misturar o miso branco (2/3) com o puré de tangerina (1/3)

Cobrir generosamente um lado da carne de pato com a mistura de miso e tangerina

Colocar a carne de pato, como o miso na parte superior, numa salamandra com forno

Saltear alguns cogumelos Chanterelle numa panela

Quando o miso estiver alourado, remover a carne e trinchá-la em fatias grossas

Apresentação

Colocar duas fatias de carne num prato

Adicionar os cogumelos

Cobrir com sumo de pato