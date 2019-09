Vídeo 360º: Veja como Angola está a transformar a produção de milho

Tamanho do texto

A colheita de milho em Angola é feita de julho a agosto. A Euronews acompanhou, este verão, uma colheita de 300 hectares, semeada nos meses de janeiro e fevereiro.

O grupo Castel investiu, desde 2017, numa concessão de 5 mil hectares, mais tarde alugados à SODEPAC. Desses cinco mil hectares, só 3300 a 3500 são de cultivo, devido à proximidade com algumas aldeias e de reservas ambientais.

O objetivo final do projeto não é apenas produzir milho. Daqui a quatro ou cinco anos será criada uma unidade de produção para transformar o milho que vai alimentar todas as cervejarias do grupo Castel, em Angola.

Atualmente as cervejeiras importam cerca de 35 mil toneladas de milho transformado por ano e o objetivo é de fornecê-las localmente.