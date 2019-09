Parlamento Europeu inicia escrutíneo dos futuros comissários

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen enfrenta uma dura batalha para ver a sua escolha de comissários aprovada pelo Parlamento europeu.

Porventura, a escolha mais controversa é a do grego Margaritis Schinas para a pasta designada de "proteção do modo de vida europeu", pasta que inclui questões relacionadas com as migrações.

"Existe um inconsistência entre o nome desta pasta e o conteúdo da missão. Tem que ser claro. Como é que ela vai clarificar isto?", interroga-se Dacian Ciolos, eurodeputado e líder do grupo Renew Europe no Parlamento Europeu.

Outro candidato na mira dos eurodeputados é o húngaro Lazlso Trocsanyi, designado para a pasta do alargamento. No entanto, pesam questões de credibilidade durante o período que passou como ministro da justiça na Hungria incluindo mesmo no seio da sua própria família política.

"Quanto à questão de saber se ele é um europeu convicto, cabe-lhe a ele convencer-nos. É essa a sua responsabilidade", afirma a este propósito o presidente do partido Popular Europeu, Manfred Weber.

Pairam igualmente algumas nuvens sobre o belga Didier Reynders e a francesa Sylvie Goulard, ambos alegadamente envolvidos em acusações financeiras obscuras nos seus países.

E apesar do candidato holandês Frans Timmermans ocupar o cargo de número dois, responsável pelo plano ambiental, os Verdes no parlamento ainda não estão convencidos.

"Quando se autoriza o transporte aéreo de milhares de toneladas de carne, será que o empenho em questões ambientais é sério?", interroga-se Phillip Lamberts, co-líder da bancada dos Verdes.

Quanto à comissária europeia indigitada para a pasta da coesão e reformas, Elisa Ferreira, tem até quarta-feira da próxima semana para esclarecer dúvidas que pesam sobre alguns elementos da sua declaração de interesses.

Em causa está o cargo do seu marido que é o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, organismo responsável pela gestão de fundos comunitários.

Entretanto, Elisa Ferreira já deu ordem de venda de ações que detinha do grupo Sonae e que poderiam vir a ser motivo de incompatibilidade para o cargo de comissária.

Todos os 26 candidatos serão interrogados pelos respetivcos comités no parlamento europeu antes de 8 de outubro.