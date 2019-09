O robô que previne dores nas costas

Tamanho do texto

A euronews foi à Eslovénia conhecer um novo dispositivo criado para evitar que as pessoas desenvolvam dor lombar e para ajudar aqueles que já têm problemas.

Pode parecer estranho e volumoso mas este novo protótipo do “Spexor”, um projeto de investigação da União Europeia, pode prevenir problemas nas costas.

Jan Babic é coordenador do projeto.

"É um robô que colocamos no nosso corpo e que funciona como um exoesqueleto. Está preso aqui nas coxas, na pélvis e nas costas. Tem uma articulação aqui nas ancas. Tem este mecanismo de autoalinhamento e um módulo espinhal que dobra com o utilizador e tira a carga da coluna vertebral" Ele sabe o que estás a fazer. Sabe o que fizeste e prevê, com base na probabilidade, o que vais fazer a seguir."

As hastes de fibra de carbono na parte de trás dão uma elevação de apoio, aliviando a tensão das costas. Ao mesmo tempo, as molas colocadas nas coxas ajudam o movimento das pernas. O dispositivo pesa cerca de seis quilos. É passivo enquanto o utilizador está a andar e só é ativado quando é necessário.

Os investigadores testam o dispositivo na empresa de engenharia Hidria.

Ao observarmos o exoesqueleto em ação, num ambiente de fábrica, percebemos que este protótipo é demasiado largo e volumoso. Mas os investigadores já estão a trabalhar num projeto que não interfira com o movimento do utilizador.

"The Next Step"- outro parceiro neste projeto da União Europeia pretende transformar o design inicial num produto que seja viável do ponto de vista comercial e que todos possam usar.