Protestos na receção de ministro brasileiro na Alemanha

O ministro brasileiro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está num périplo para melhorar a imagem do país e do Governo do Presidente Jair Bolsonaro, afetada pela repercussão dos incêndios e o aumento do desmatamento na Amazónia.

Dezenas de manifestantes da ONG Greenpeace formaram uma corrente humana e bloquearam o acesso à Câmara de Comercio e Industria em Berlim para impedir a entrada de Salles.

Os manifestantes também estenderam uma faixa gigante com a frase "Sem acordos com criminosos do clima".

Apesar de na agenda oficial estar indicado que o ministro se encontra "sem compromissos oficiais", várias empresas foram convidadas para um encontro com o ministro brasileiro. Entre elas estão grandes nomes da indústria alemã como Bayer, Mercedes-Benz, BASF, Siemans e Bosch.

A participação germânica no Fundo Amazónia deve fazer parte dos encontros de Salles com autoridades alemãs.