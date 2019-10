"Breves de Bruxelas: Protesto catalão e perfil de Wojciechowski

Sob o lema "não roubem os nossos votos", há catalães que se manifestam, a cada terça-feira, em Bruxelas. Carles Puigdemont, ex-presidente do governo autónomo da Catalunha, apareceu no dia que coincide com o segundo aniversário do referendo para a independência daquela região espanhola, nunca aceite pelo governo de Madrid.

Exilado e procurado pela justiça, Carles Puigdemont está impedido de assumir o cargo de eurodeputado para o qual foi eleito, em maio passado.

Em destaque neste programa que passa em revista a atualidade europeia está, ainda, o perfil do polaco Janusz Wojciechowski.

O ex-eurodeputado tem dedicado a sua carreira política às questões agrícolas, o que lhe dá créditos na nomeação para uma das mais importantes pastas na Comissão Europeia, já que absorve uma grande fatia dos fundos comunitários.