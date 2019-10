Tamanho do texto

A candidata francesa para a Comissão Europeia foi muito pressionada na audição no Parlamento Europeu devido a controvérsias com as suas finanças pessoais.

Mais tranquilas foram as sessões para os nomeados pela Bélgica, Malta e Portugal, no terceiro dia de audições.

Neste programa damos, ainda, destaque ao candidato pela Grécia, Margaritis Schinas, num perfil sobre o funcionário da Comissão Europeia que deverá ficar com uma das vice-presiências do executivo comunitário.