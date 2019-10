Paris presta tributo a vítimas de ataques terroristas

Tamanho do texto

Uma escultura de um bouquet de tulipas, em homenagem às vítimas dos ataques de fundamentalistas islâmicos, em novembro de 2015, na capital francesa, foi inaugurada em Paris.

O artista norte-americano Jeff Koons diz que criou a escultura para mostrar a solidariedade dos norte-americanos ao povo francês.

"Temos de encontrar um caminho para o futuro, precisamos ter uma vida para os nossos filhos. A terrível perda, as vítimas e suas famílias têm de encontrar um caminho para avançar. Então, é para mostrar solidariedade que estamos aqui, para eles. Juntos, vamos encontrar um caminho," afirmou Jeff Koons.

Os ataques terroristas provocaram 130 vítimas mortais

"É um testemunho muito forte entre os dois países e, para mim, representa as cores da vida, as raízes que estão aqui e continuam crescendo, apesar de todos os trágicos eventos pelos quais passamos. Essas flores representam a vida," declarou Patrícia Correia, cuja filha foi morta no Bataclan em 2015.

Jeff Koons disse que 80% da verba resultante da venda dos direitos de autor vão para as famílias das vítimas, os restantes 20% serão dedicados à manutenção da escultura de 12 metros de altura que está instalada perto do Petit Palais.