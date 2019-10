"The King" em destaque no Festival de Cinema de Londres

William Shakespeare esteve em destaque no segundo dia da 63.ª edição do Festival de Cinema de Londres com a exibição de "The King", drama histórico baseado em várias peças do dramaturgo inglês. O filme já tinha sido estreado no Festival de Veneza, o mês passado, e foi agora apresentado ao público britânico, que se rendeu à prestação de Timothée Chalamet, Lily-Rose Depp e Joel Edgerton.

O realizador David Michôd mostra-se orgulhoso da sua escolha:

"Olho para eles agora e penso que eles se devem sentir os melhores atores jovens do momento mas nunca senti isso quando os estava a escolher. Senti que estava a escolher as melhores pessoas para os papéis certos. Julgo que têm um talento incrível e o mundo precisa de uma nova geração de grandes atores... a maior parte das estrelas atuais está a ficar velha."

O filme terá distribuição limitada nas salas de cinema de Estados Unidos e Nova Zelândia e estará disponível na internet a partir do dia um de novembro.