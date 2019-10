Igreja católica tem 13 novos cardeais

A igreja católica deu este sábado as boas vindas aos novos cardeais, com o Papa Francisco a escolher 13 homens que partilham a sua visão no que diz respeito à justiça social, aos direitos dos imigrantes e ao diálogo com o Islão. Mais de metade dos cardeais com direito a voto no próximo conclave foi nomeada pelo Papa Francisco, que aumenta assim as probabilidades de ter um sucessor capaz de seguir as suas políticas progressivas.

Entre os novos cardeais encontram-se o português Tolentino de Mendonça e o Bispo Emérito de Benguela, Eugenio Dal Corso. José Tolentino de Mendonça tornou-se no 46.º cardeal português da história, sexto neste século, e foi felicitado por Marcelo Rebelo de Sousa.

Durante a cerimónia, que teve lugar na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o sumo pontífice declarou que "muitos comportamentos desleais de homens de Igreja" se devem à "falta de um sentimento de compaixão e do hábito de desviar os olhos, do hábito da indiferença".