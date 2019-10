Lírio com chantilly pelo chefe Thierry Voisin

Tamanho do texto

Thierry Voisin é o chefe do restaurante "Les Saisons" no Imperial Hotel em Tóquio, premiado com uma estrela Michelin. O chefe francês partilhou connosco a receita de um prato de lírio, um dos peixes favoritos dos japoneses.

Ingredientes para 4 pessoas:

1 posta de lírio japonês (50 gr por pessoa)

80 gr de natas frescas

10 gr de Yuzu kosho (mistura de limão e pimenta)

12 cl de Vinagrete com azeite

Caldo de frango

Cebolinho

Flores para a decoração

Receita

Retire a pele do peixe

Corte o peixe em cubos pequenos, polvilhe com sal e pimenta

Regue com a vinagrete e adicione o cebolinho

Bata as natas para fazer chantilly

Misture delicamente o yuzo kosho e o chantilly

Esmague as ervas e as flores

Sirva o peixe num prato bonito

Deixe o caldo de frango durante alguns minutos no frigorífico

Apresentação

Coloque o chantilly sobre o peixe

Polvilhe com flores esmagadas