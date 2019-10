"Os jovens agricultores estão mais familiarizados com a tecnologia"

_Um grupo de investigadores sérvios testa atualmente o uso de robôs e tecnologias digitais na agricultura. _

A euronews falou com Vesna Bengin, coordenadora do projeto Antares, uma iniciativa na ärea da investigação apoiada pela Comissão Europeia. "Na minha infância, dizia-se que o solo desta região sérvia era tão fértil que poderia alimentar toda a Europa, mas isso nunca aconteceu. A dada altura começámos a pensar no que poderíamos fazer, como cientistas, para tornar a agricultura mais eficiente", contou a responsável.

A redução do impacto ambiental da agricultura é um dos objetivos do projeto. "Queremos saber como é que as tecnologias podem ajudar os agricultores a ter mais rendimentos, a usar menos fertilizantes e menos água, a gastar menos dinheiro e correrr menos riscos.As práticas de otimização da agricultura têm um impacto ambiental muito positivo. Os conselhos que damos aos agricultores permitem reduzir o uso de fertilizantes e usar apenas a quantidade necessária de modo a evitar a lixiviação de nitratos na água. Neste sentido, a otimização da agricultura é boa para a agricultura e para o meio ambiente", acrescentou a coordenadora do projeto europeu Antares.

Para Vesna Bengin, a nova geração de agricultores está mais virada para as novas tecnologias. "Hoje, vemos que agricultores estão a adoptar rapidamente as novas tecnologias porque percebem que essas tecnologias têm vantagens. Os agricultores da nova geração estão familiarizados com as tecnologias digitais e não têm medo de usá-las", concluiu a investigadora sérvia.