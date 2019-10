Mona Lisa de regresso à sala original

Tamanho do texto

Boas notícias para os amantes de arte, a obra de Leonardo da Vinci, "Mona Lisa" está de regresso à Salle des États no Museu do Louvre.

Foi há dois meses que a obra-prima renascentista foi transferida temporariamente para a Galeria Medici devido à necessidade de obras de renovação.

"Aproveitámos esta oportunidade para mudar o vidro de proteção que não era mudado há 15 anos. De facto, a tecnologia melhorou significativamente. Hoje a "Mona Lisa" beneficia de um vidro extremamente transparente que dá a impressão que estamos muito próximos da obra", disse o curador e historiador de arte, Vincent Delieuvin.

O museu implementou ainda um sistema de de duas filas de forma a permitir a todos os visitantes aproximarem-se da obra de arte. Em média, cerca de 30 mil pessoas visitam diariamente o museu para verem a "Mona Lisa".

Em média, cada pessoa passa 50 segundos a contemplar a obra.

Esta obra-prima estará em destaque no final do mês quando o museu assinalar os 500 anos sobre a morte de Leonardo da Vinci com uma exposição de grandes dimensões.

O museu implementou ainda um sistema obrigatório de reservas através da internet.