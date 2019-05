Morreu o arquiteto da pirâmide do Louvre

Morreu Ieoh Ming Pei, o arquiteto que projetou a pirâmide de vidro do Louvre.

Segundo a família, o arquiteto chinês, radicado nos Estados Unidos da América desde os 18 anos, faleceu na quinta-feira, em Nova Iorque.

Tinha 102 anos.

Ieoh Ming Pei era um dos arquitetos mais respeitados do mundo. Além da emblemática pirâmide de vidro do Louvre, em Paris, Pei projetou outros edifícios importantes em todo o mundo como, por exemplo, o Museu de Arte Islâmica, no Qatar, o Museu do Rock an Roll, em Cleveland, no estado norte-americano do Ohio, ou o Banco da China, em Hong Kong.

Ao longo da carreira, Ieoh Ming Pei recebeu vários prémios onde se inclui o "Praemium Imperiale" e o Prémio Pritzker, considerado como o Prémio Nobel da Arquitetura.