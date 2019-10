Euronews Noite | As notícias do Mundo de 9 de outubro de 2019

Nesta edição, damos a notícia do avançar da ofensiva turca na Síria. As tropas turcas avançaram para uma ofensiva contra as milicias curdas sírias. O presidente da Turquia diz que o objetivo é "eliminar o corredor da morte" para que haja "paz e estabilidade" no país do médio oriente.

Depois seguimos para o Prémio Nobel da Química, o qual foi atribuído ao desenvolvimento das baterias de lítio. Segundo a Academia Sueca, as baterias de lítio permitiram um "mundo recarregável".

No fim do jornal falamos da revolução que levou à queda do muro de Berlim, há 30 anos.