Tema em destaque no Euronews Noite, nos derradeiros momentos da campanha eleitoral, António Costa, primeiro-ministro e candidato pelo Partido Socialista nas eleições legislativas portuguesas, perdeu o sangue frio e exaltou-se com um idoso que o acusava de ter tirado férias durante o terrível incêndio de Pedrógão Grande em que morreram mais de 60 pessoas. O episodio abre a edição do Euronews Noite desta sexta-feira, 4 de outubro.