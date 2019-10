Euronews Noite | As notícias do Mundo de 14 de outubro de 2019

Tamanho do texto

Nesta edição damos destaque à condenação dos nove separatistas catalães pela tentativa de independência da Catalunha, e à emissão, por parte do Supremo Tribunal espanhol, de um novo mandado de detenção europeu a Carles Puigdemont.

Seguimos depois para a Síria, onde o regime de Bashar al-Assad está a ajudar as milícias curdas a combater a ofensiva turca. As Forças democráticas da Síria dizem que este acordo é apenas militar e que os entendimentos políticos serão discutidos depois do fim dos ataques turcos.

Damos ainda a notícia do Prémio Nobel da Economia, atribuído à luta contra a pobreza, e fechamos o jornal com uma antevisão das eleições gerais em Moçambique, as quais acontecem esta terça-feira.