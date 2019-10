Tamanho do texto

_O projeto europeu Chic tem como objetivo aumentar o potencial da raiz da chicória para produzir vários produtos. _

A euronews falou com Dirk Bosch, bioquímico holandês e coordenador do projeto europeu Chic. "A parte interessante da chicória é a raiz, porque produz fibras alimentares. Essas fibras podem ser extraídas e usadas, por exemplo, em iogurtes e são boas para o intestino", afirmou o responsável. "O projeto está prestes a alcançar esse potencial porque conseguimos isolar as fibras alimentares. Agora, queremos criar uma variedade diferente de chicória. Cada variedade produzirá vários tipos diferentes de compostos, de medicamentos ou de fibras alimentares", acrescentou o cientista holandês.

Novas técnicas de cultivo graças ao genoma

"O problema da chicória é que é muito difícil é que é muito difícil criar novas variedades, produzir novos produtos tal como pretendemos fazer. Queremos produzir novas técnicas de cultivo, fazendo pequenas mudanças no genoma, para produzir melhores produtos, melhores remédios e melhor inulina. O nosso objetivo não é tornar as plantas mais resistentes a pragas. Isso já acontece e foi por isso que escolhemos essa linda planta. Queremos fabricar produtos úteis para os consumidores e para a saúde", concluiu Dirk Bosch, coordenador do projeto europeu.