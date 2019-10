A ironia de "Love Will Tear us Apart" 40 anos depois da estreia

'Love Will Tear Us Apart' começou com um 'riff' de baixo e um 'riff' de bateria. Estou muito orgulhoso disso. Lembro-me do Ian Curtis, muito simpático, me dizer: 'Esse 'riff' é fantástico. Vou colocar algumas palavras nisso'. E eu pensei: Wow!



"A música foi escrita em dois ensaios. Levou três horas. Pelo meio, o Ian foi a casa, escreveu a letra e voltou. Pumba. Feito!



"O Stephen fez este maravilhoso riff de bateria. É fantástico. Quando ouvimos a bateria no final de cada secção, é absolutamente incrível.



"A Annick Honore, então a namorada do Ian Curtis, era de Bruxelas. A Bélgica foi o primeiro país fora do Reino Unido onde tocámos. Foi no Plan K. Agora, parece-me irónico com tudo o que se está a passar com o Brexit. Eu passei toda a minha vida a tentar entrar na União Europeia e agora estou a ser retirado contra a minha vontade.



"'Love Will Tear Us Apart' captou o espírito do Ian Curtis, o espírito do Peter Hook, do Bernard Sumner e do Stephen Morris. Captou o espírito daquela época. Felizmente, esse espírito ainda se mantém. Como sabem, enquanto seres humanos, o amor irá sempre dilacerar-nos.