Triciclo Benur adaptado a cadeira de rodas: "a mobilidade é essencial"

Devido a um acidente rodoviário, que o fez perder a mobilidade durante dois anos, Joseph Mignozzi teve a ideia de criar um triciclo elétrico todo-o-terreno para pessoas com mobilidade reduzida.

O veículo chama-se Benur e faz parte de uma rede de veículos partilhados em Lyon. "Há vários usos possíveis. É um veículo inclusivo. Podemos fazer muitas coisas, como transportar pequenas cargas no centro da cidade ou levar as crianças à escola, passear num lago, na ciclovia ViaRhôna, com o meu filho, e, ao mesmo tempo, transportar as minhas compras ou o meu piquenique", explicou o empreendedor francês Joseph Mignozzi.

A importância da mobilidade

"A questão da mobilidade é essencial. Para mim, existem duas coisas essenciais na vida. A primeira é respirar para viver e a segunda é a mobilidade. Quando não podemos deslocar-nos, temos vários problemas. A mobilidade é uma problemática social, profissional e pessoal. Mover-se faz parte da natureza humana. O triciclo Benur visa garantir que toda a gente possa deslocar-se livremente de forma autónoma", frisou Joseph Mignozzi.

Uma visão diferente da deficiência

"Trabalho há três anos neste projeto e dou toda a minha energia aos utilizadores. Os utilizadores dizem-me que o veículo é ótimo porque permite que se desloquem. Mas, outro aspeto importante, é que dizem que o triciclo ajuda a mudar a forma como as pessoas olham para a deficiência. Com o triciclo, ss pessoas olham para nós de maneira diferente. Tudo o que os utilizadores me contam diariamente ajuda-me a progredir", concluiu o empreendedor francês.