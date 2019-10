"Breves de Bruxelas": Despedida de Juncker e avisos da CE

Prestes a deixar a cadeira de presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker pediu aos eurodeputados que "cuidem da Europa", no discurso de balanço do seu único mandato.

Neste programa destacamos, ainda, o alerta da Comissão Europeia a seis países sobre as suas propostas de orçamento para 2020, enviado cartas aos ministros das Finanças, incluindo ao português Mário Centeno.

A Portugal, França, Itália, Espanha, Bélgica e Finlândia são pedidos mais esforços no âmbito das exigências do Pacto de Estabilidade e Crescimento para os países da zona euro. A maioria dos avisos prende-se com os défices orçamentais sendo, no caso italiano, particularmente mais grave a elevada dívida pública.

As eleições legislativas portuguesas atrasaram a entrega do Orçamento do Estado para 2020, que normalmente acontece até ao dia 15 de outubro, mas o primeiro-ministro, António Costa, quer ultimá-lo até ao final do ano.