Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Espanha anuncia reabertura da sua embaixada no Irão, encerrada em março devido à guerra

O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, no edifício do Conselho Europeu em Bruxelas, em 23 de fevereiro de 2026.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, no edifício do Conselho Europeu em Bruxelas, em 23 de fevereiro de 2026. Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
De Rafael Salido & Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Apesar da evidente fragilidade do cessar-fogo alcançado entre os EUA e o Irão, evidenciada pelos recentes ataques de Israel ao Líbano, o governo espanhol anunciou que vai retomar a sua missão diplomática em Teerão.

O ministro dos Negócios Estrangeiros**,** José Manuel Albares, anunciou esta quinta-feira a reabertura da embaixada espanhola no Irão, após o seu encerramento a 7 de março, na sequência da retirada de todo o seu pessoal diplomático devido à ofensiva desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

"Dei hoje instruções ao nosso embaixador em Teerão para que regresse, reabra a embaixada espanhola em Teerão e se junte, de todos os vetores possíveis, incluindo a capital iraniana, a este esforço de paz", revelou Albares em declarações à imprensa.

A embaixada, chefiada pelo embaixador Antonio Sánchez-Benedito, que teve de ser evacuada devido à escalada das hostilidades, será reaberta agora que foi anunciado um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, que inclui a cessação das hostilidades durante duas semanas e a reabertura do Estreito de Ormuz, que permanece praticamente fechado desde o início do conflito.

No entanto, a escalada da ofensiva israelita no sul do Líbano, que há semanas visa punir duramente a presença do grupo Hezbollah, pôs em evidência a fragilidade do acordo alcançado entre Washington e Teerão. O Irão garantiu que voltou a fechar o estreito devido aos últimos ataques das tropas israelitas.

"Temos duas semanas pela frente, nas quais esperamos que todos estejam empenhados em negociar, como a Espanha tem estado desde o primeiro dia", disse Albares, à chegada ao Congresso dos Deputados para comparecer perante a Comissão dos Assuntos Externos e explicar a posição do governo espanhol sobre o conflito no Médio Oriente.

Tensão entre Espanha e Israel estende-se agora ao Líbano

A decisão do Ministério dos Negócios Estrangeiros faz parte de uma campanha do governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez para defender a desescalada na região, continuando a distanciar-se do conflito iniciado por Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

"O governo espanhol não vai aplaudir aqueles que incendeiam o mundo porque aparecem com um balde", disse o próprio Sánchez na quarta-feira numa mensagem (fonte em espanhol) no X. "O que precisamos agora é de diplomacia, legalidade internacional e paz".

Também ontem, a ministra da Defesa, Margarita Robles, reuniu-se com o embaixador libanês em Espanha, Hani Chemaitelly, a quem reiterou o compromisso "firme" do governo espanhol com a estabilidade do seu país e com os valores democráticos na região.

Related

Robles apelou à prossecução dos trabalhos para alcançar uma paz duradoura no Médio Oriente, na sequência do acordo de cessar-fogo provisório, e sublinhou que qualquer solução deve incluir o Líbano, algo que tanto os EUA como Israel excluíram de momento.

A ministra espanhola descreveu como "positiva" a trégua provisória alcançada nas últimas horas entre os EUA e o Irão, mas manifestou preocupação com a oposição de Israel ao alargamento do cessar-fogo ao território libanês. "A comunidade internacional não pode aceitar declarações que deixem o Líbano de fora destas negociações", disse Robles, que também destacou o trabalho dos cerca de 700 soldados espanhóis destacados na missão da ONU, obrigados a atuar em condições extremamente difíceis.

Mais tarde, o ministro reuniu-se com o embaixador da Indonésia em Espanha para apresentar as suas condolências pela morte de três soldados indonésios durante o seu serviço no Líbano, onde se encontram sob comando espanhol na missão UNIFIL. Robles insistiu que tanto o Hezbollah como Israel devem cessar os ataques contra os mais de 10.000 capacetes azuis destacados, "que estão a trabalhar pela paz e estabilidade numa das zonas mais tensas do mundo".

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Irão: cessar-fogo em risco devido aos ataques israelitas no Líbano

Cessar-fogo pode ajudar Trump numa altura em que a guerra do Irão é um risco político

UE não fez "nenhum esforço diplomático" para acabar com a guerra no Irão, diz eurodeputado Botenga à Euronews