Três portugueses na corrida à Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo (Juventus) e os estreantes Bernardo Silva (Manchester City) e João Félix (Atlético de Madrid) são os representantes de Portugal na lista de 30 candidatos à distinção este ano com a Bola d'Ouro pela da revista France Football.

Se o avançado da Juventus é um crónico favorito ao prémio na última década, o médio dos "citizens" vê confirmada a boa temporada conseguida em Inglaterra e o jovem avançado do Atlético do Madrid surge de surpresa na lista, após alguns meses de alto nível no Benfica e uma transferência milionária para Espanha por €126 milhões.

Lionel Messi é outro dos tradicionais candidatos ao prémio e já este ano, após ter ganho a Liga espanhola, se destacou de Ronaldo com a conquista do prémio "The Best", da FIFA.

Outro dos favoritos, é o holandês Virgil van Dijk, campeão europeu pelo Liverpool, que este ano já suplantou Ronaldo e Messi na eleição para melhor jogador da UEFA.

Na corrida à Bola de Ouro feminina destacamos Lucy Bronze. A inglesa do Olympique de Lyon também já conquistou este ano o prémio de melhor futebolista da UEFA e vai contar com concorrência forte oriunda dos Estados Unidos.

As campeãs do Mundo Alex Morgan e Megan Rapinoe, assim como a brasileira Marta, integram a lista de 20 nomeadas, que alinha com Morgan nos Orlando Pride.

Este ano, a France Football estreia o prémio Yashin para o melhor guarda-redes do mundo. Os brasileiros Alisson, do Liverpool, está nomeado.