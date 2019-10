Investigadores franceses estudam impacto humano nas emissões de C02

Tamanho do texto

Conhecer de forma mais regular e precisa quais são as nossas emissões de C02. O projeto da startup Origins.earth pretende acima de tudo provocar uma mudança de comportamentos.

Na região parisina, os investigadores estão a instalar sensores, como explica Olivier Laurent, engenheiro de pesquisa na Origins.earth: "O sensor baseia-se num pequeno módulo que mede em contínuo o ar que passa numa célula, que quantifica a concentração de CO2 na atmosfera através de absorção por infravermelhos."

Os sensores contabilizam e distinguem entre emissões provocadas pela ação humana.

"Atualmente, as cidades têm informação mas é relativamente antiga e baseada em ferramentas sumárias como tabelas de Excel. A ideia é compilar informação científica, que possa ser comparada de um território para o outro, para que possamos ter um sistema de referência", sublinha Fouzi Benkhelifa, diretor-executivo da Origins.earth.

Paris, e outras cidades também, podem conhecer rapidamente o impacto de determinadas políticas públicas e os locais mais poluídos.

Em França, graças a um índice mensal, a população poderá ficar a par das consequências de comportamentos aparentemente simples mas com efeitos nefastos. Os pequenos sensores são os novos aliados no combate às emissões de gases com efeito de estufa.