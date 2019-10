Euronews Noite | As notícias do Mundo de 24 de outubro de 2019

Tamanho do texto

Abrimos esta edição com as últimas do Brexit: Boris Johnson decidiu pedir ao parlamento britânico eleições antecipadas para 12 de dezembro.

Depois seguimos para a Espanha, onde as atenções estiveram viradas para a exumação de Francisco Franco. Depois de vários recursos no tribunal por parte da família, o corpo do ditador espanhol foi trasladado para um novo cemitério.

É nossa convidada em estúdio Natalia Oelsner, jornalista na redação espanhola da Euronews, nascida na Bolívia, para nos explicar como se desenvolveu o processo de crise política pelo qual a Bolívia está a passar.